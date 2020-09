Red Bull wil door met Albon naast Verstappen

Max Verstappen heeft vrijwel zeker ook volgend seizoen Alexander Albon als teamgenoot bij Red Bull. Christian Horner, de teambaas van de Oostenrijkse renstal in de Formule 1, herhaalde vrijdag in het Russische Sotsji dat de Thaise coureur ook in 2021 kan rekenen op een stoeltje bij Red Bull. “Het is onze intentie om Alex te houden, hij doet het goed”, zei Horner. “Hij moet nu voortbouwen op wat hij op Mugello liet zien.”

Albon haalde twee weken geleden bij de Grote Prijs van Toscane voor het eerst het podium in de Formule 1. De 24-jarige coureur, die halverwege het vorige seizoen van Toro Rosso (nu AlphaTauri) werd overgeheveld naar Red Bull, wordt bij Red Bull vrijwel iedere race overvleugeld door Verstappen. De afgelopen weken werd dan ook volop gespeculeerd over een wijziging in het rijdersduo.

“Natuurlijk moet je in de gaten houden wat de andere opties zijn”, zei Horner, die weet dat onder anderen de ervaren Sergio Pérez en Nico Hülkenberg beschikbaar zijn. Ook Pierre Gasly, namens AlphaTauri winnaar van de GP van Italië op Monza, wil graag terug naar Red Bull. “Het heeft onze absolute voorkeur om het huidige duo te behouden. En dat gaat vermoedelijk ook gebeuren”, aldus Horner. “Alex is onze eerste keus naast Max.”