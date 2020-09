Svitolina tegen Rybakina in tennisfinale Straatsburg

De finale van het WTA-toernooi in Straatsburg, dat dient als voorbereiding op Roland Garros, gaat tussen Elina Svitolina en Elena Rybakina. De Oekraïense Svitolina, als tweede geplaatst, rekende in de halve finales af met Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland: 6-2 4-6 6-4.

Rybakina was in twee sets te sterk voor Nao Hibino uit Japan: 6-3 6-4. De 21-jarige tennisser uit Kazachstan, achttiende op de wereldranglijst, won begin dit jaar het toernooi van Hobart en hoopt in Straatsburg haar derde WTA-titel binnen te halen.

De 26-jarige Svitolina, nu mmer 5 van de wereld, heeft al veertien titels op zak. De Oekraïense zegevierde eerder dit jaar in Monterrey. Svitolina sloeg de US Open open vanwege het coronavirus. Ze is op Roland Garros als derde geplaatst.