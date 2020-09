Tennisster Bertens traint na opgave alweer in Parijs

Tennisster Kiki Bertens lijkt klaar voor Roland Garros. De nummer 8 van de wereld, in Parijs als vijfde geplaatst, werkte vrijdag een training af op een van de gravelbanen van Roland Garros. Twee dagen eerder gaf Bertens vanwege fysieke klachten uit voorzorg op bij het WTA-toernooi van Straatsburg.

De Nederlandse kreeg tijdens haar partij in de tweede ronde tegen de Letse Jelena Ostapenko last van een achillespees. In het verleden had ze daar wel vaker problemen mee. Bertens ging vanuit Straatsburg door naar Parijs, waar ze eerst een dag in quarantaine moest zitten op haar hotelkamer. Ze kon vrijdag gaan trainen.

Zowel de fysieke training als de training op de baan ging goed, zo liet haar coach Elise Tamaëla weten. Bertens moest vanwege de regen wel een tijdje wachten tot ze de baan op kon.

Bij de loting voor Roland Garros werd de Westlandse in de eerste ronde gekoppeld aan Katarina Zavatska uit Oekraïne, de nummer 112 van de wereld. Het Franse grandslamtoernooi begint zondag.