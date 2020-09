Tennisster Schuurs naar dubbelfinale in Straatsburg

Tennisster Demi Schuurs heeft op het WTA-toernooi van Straatsburg de finale gehaald in het dubbelspel. Met haar tijdelijke Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar versloeg ze het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibara in twee sets: 6-2 7-6 (3).

Schuurs veroverde enkele weken geleden met de Tsjechische Kveta Peschke aan haar zijde op het toernooi van Cincinnati haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour. Dat toernooi werd vanwege de coronamaatregelen gespeeld in New York, op de banen van de US Open. Op het Amerikaanse grandslamtoernooi bleven Schuurs en Peschke steken in de kwartfinales.

Sinds kort dubbelt Schuurs met Melichar. De 27-jarige Amerikaanse is de nummer 13 van de wereld in het dubbelspel. In de finale op het gravel in Straatsburg neemt het als eerste geplaatste Nederlands/Amerikaanse duo het op tegen de Amerikaanse Hayley Carter en Luisa Stefani uit Braziliƫ.

Wesley Koolhof greep in Hamburg met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic naast een finaleplaats. Het duo, onlangs finalist op de US Open, moest het in twee sets afleggen tegen de Kroaten Ivan Dodig en Mate Pavic: 4-6 4-6. Pavic zat Koolhof en Mektic enkele weken geleden ook al dwars in de grandslamfinale in New York, toen met de Braziliaan Bruno Soares aan zijn zijde.