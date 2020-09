Van Aert na zilver op WK tijdrijden: ik kon niet sneller

Wout van Aert was een van de uitblinkers in de Tour de France en gold als een van de favorieten voor de wereldtitel tijdrijden bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. De Italiaan Filippo Ganna was vrijdag echter te sterk voor de renner van Jumbo-Visma, die teleurgesteld was over het zilver. “Maar ik kon niet sneller en het verschil is heel groot. Dus een tweede plaats is iets waar ik tevreden mee moet zijn.”

“Ik was snel vertrokken, maar ik kon dat ritme niet vasthouden in het laatste stuk van het eerste deel met de wind flink tegen”, vertelde Van Aert. “Ik wilde wel sneller, maar het lukte gewoonweg niet. In het tweede deel ging het dan weer perfect. Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik echt een toptijdrit gereden. Ik versla hier heel veel sterke renners, maar Ganna was gewoon beter. Hij heeft hier 100 procent naartoe kunnen werken. Dat zie je. Ik had hem wel verwacht, maar ik had niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn.”

Ganna, die de Tour niet reed, was over ruim 31 kilometer 26 seconden sneller dan de Belg, die ook zondag in de wegwedstrijd bij de favorieten behoort. “Ik ken het parcours nog niet, we gaan het verkennen. Dan zal ik meer weten, maar ik kijk er wel naar uit.”