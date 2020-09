Verstappen zevende in tweede training Rusland

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland de zevende tijd neergezet. De Nederlandse coureur was in zijn Red Bull op het circuit van Sotsji ruim 1,5 seconde minder snel dan Valtteri Bottas, de Fin die in zijn Mercedes met 1.33,519 de beste tijd klokte. Verstappen was eerder op de dag derde geworden in de eerste training.

Alleen Lewis Hamilton bleef in de buurt van zijn teamgenoot Bottas. De Brit, onbedreigd leider in de WK-stand, zat 0,267 seconde achter de Fin. Daniel Ricciardo gaf als nummer 3 van de tweede training al ruim een seconde toe in zijn Renault-bolide.

Zaterdag volgt de kwalificatie voor de race van zondag. Verstappen viel uit in de laatste twee grands prix, beide in Italiƫ. Hij zakte daardoor naar de derde plaats in het WK. De Nederlander wist in Rusland nog nooit het podium te halen.