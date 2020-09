Wielerploeg Ineos meldt komst Porte en De Plus

De Australiër Richie Porte en de Belg Laurens De Plus komen volgend seizoen uit voor wielerploeg Ineos-Grenadiers. Porte (35) sloot de Tour de France vorige week af als nummer 3. Hij komt over van Trek-Segafredo. De Plus (25) was de afgelopen twee jaar in dienst van Jumbo-Visma, dat hem passeerde voor de Tour en de Giro wegens een gebrek aan fitheid.

Ook het Britse talent Tom Pidcock en de Colombiaan Dani Martínez tekenen bij Ineos, dat onder meer viervoudig Tourwinnaar Chris Froome ziet vertrekken. Pidcock meldt zich na het veldritseizoen. Martínez, ritwinnaar in de Tour de France van dit jaar, komt over van EF Pro Cycling.