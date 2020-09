Eerste pole voor Italiaanse coureur Morbidelli in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Franco Morbidelli heeft voor het eerst poleposition veroverd in de MotoGP. De 25-jarige coureur van Petronas Yamaha, het team waarbij de Nederlander Wilco Zeelenberg als teammanager werkt, was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Barcelona. Morbidelli veroverde pole met een snelste ronde van 1.38,798. De Italiaan boekte twee weken geleden in San Marino zijn eerste overwinning in de koningsklasse.

De voorste rij bestaat volledig uit Yamaha-coureurs. Fabio Quartararo, de Franse teamgenoot van Morbidelli, eindigde als tweede op 0,210 seconde. De Italiaanse veteraan Valentino Rossi zette de derde tijd neer. De 41-jarige Rossi, die bij het fabrieksteam van Yamaha na dit seizoen wordt vervangen door Quartararo en diens plek overneemt bij satellietteam Petronas Yamaha, gaf 0,331 seconde toe op zijn aanstaande teamgenoot.

Na acht races zijn de verschillen in het WK-klassement van de MotoGP bijzonder klein. De Italiaanse Ducati-coureur Andrea Dovizioso leidt met 84 punten, gevolgd door Quartararo (83) en de Spanjaarden Maverick ViƱales (83) en Joan Mir (80).