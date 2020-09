Hamilton ontloopt straf en behoudt poleposition

Lewis Hamilton heeft zich na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland moeten verantwoorden bij de stewards. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes sneed een bocht af en reed daarna niet op de juiste manier weer terug de baan op. De stewards besloten het ‘foutje’ van Hamilton onbestraft te laten, omdat de rondetijd die hij toen neerzette al direct werd geschrapt.

De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand was niet de enige coureur die zich in die bocht niet aan de regels hield. Ook Kevin Magnussen, Romain Grosjean en Nicholas Latifi moesten zich verantwoorden. Ook zij raakten hun betreffende rondetijd kwijt. In de race gaat een dergelijk vergrijp 5 strafseconden opleveren, zo benadrukten de stewards.

Hamilton veroverde op het circuit van Sotsji voor de 96e keer in zijn carrière poleposition. De Brit gaat zondag op jacht naar zijn 91e overwinning in de Formule 1, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher zou evenaren.

“Ik weet niet waarover het gaat, ik kan me niet herinneren dat ik iets fout deed”, zei Hamilton op de persconferentie, nog voordat hij zich bij de stewards moest melden. “Volgens mij is mijn rondetijd geschrapt. Het zal daar wel over gaan.” Hamilton heeft Max Verstappen naast zich staan op de voorste startrij.