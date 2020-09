Hamilton pakt 96e pole, Verstappen verrast met tweede tijd

Lewis Hamilton heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Rusland. De Brit was veruit de snelste in de kwalificatierace op het circuit van Sotsji. Het is de 96e pole in de Formule 1-carrière voor de coureur van Mercedes. Max Verstappen klokte verrassend de tweede tijd in zijn Red Bull en start zondag vanaf de eerste startrij.

Hamilton, die riant aan de leiding gaat in het kampioenschap en op zijn zevende wereldtitel afstevent, klokte 1.31,304 als snelste ronde en scherpte daarmee het baanrecord aan. Hij was 0,563 seconde sneller dan Verstappen. De Limburger verbeterde tegen het einde van de kwalificatie nog de tijd van de Fin Valtteri Bottas van Mercedes, die in de race vanaf de derde plek zal vertrekken.

Hamilton lag er in de tweede van de drie kwalificatiessies (Q2) bijna uit. Hij had nog geen tijd op de klokken gezet toen met nog ruim 2 minuten te gaan Sebastian Vettel zijn Ferrari aan barrels reed en voor een rode vlag zorgde. Na het oponthoud gaf de Brit vol gas en slaagde erin nog net een ronde te rijden en de vierde tijd neer te zetten.

Hij deed dat echter op zachte banden en niet op medium. Met die band uit Q2 is hij verplicht zondag ook te starten in de race, waarmee hij in het nadeel is van zijn directe concurrenten. Hamilton meesmuilde dan ook na de kwalificatie, ondanks dat hij met superieure snelheid de pole pakte. “Starten op zacht hier is niet goed. Ik heb eigenlijk niks aan deze pole, want ik word er bij de start uitgereden door die andere jongens”, sprak hij.

Verstappen daarentegen had niet verwacht dat hij de tweede startplek zou verdienen met zijn ultieme poging in Q3. “Ik was het hele weekeinde niet tevreden over de balans, ook vanmorgen in de vrije training miste ik nog wat. Maar dat rondje in Q3 was bepaald niet slecht, dat voelde echt goed en had ik niet zien aankomen.”

Verstappen reed nog nooit op het podium in Rusland, terwijl Hamilton de laatste twee jaar won op Sotsji. Als de Brit zondag weer wint, evenaart hij het record van 91 grandprixzeges van de Duitse racelegende Michael Schumacher.