Publiek alsnog verboden bij Schalke tegen Werder Bremen

De lokale autoriteiten verbieden alsnog toeschouwers bij het duel zaterdagavond in de Duitse Bundesliga tussen Schalke 04 en Werder Bremen. Het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad Gelsenkirchen is boven de kritieke grens gekomen met bijna 40 positieve gevallen op 100.000 inwoners.

Schalke had 11.000 kaarten beschikbaar voor het duel en die waren allemaal verkocht. De club meldde op de website dat de fans hun geld terugkrijgen.

Het is al de derde keer in dit nog prille seizoen in de Duitse competitie dat kort van tevoren clubs gedwongen werden alsnog hun stadions te sluiten voor publiek vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Het gebeurde vorige week bij Bayern München – Schalke en 1. FC Köln – Hoffenheim.