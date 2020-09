Terpstra en Vader pakken nationale titels mountainbike

Mountainbikers Anne Terpstra en Milan Vader hebben in Sittard de nationale titel veroverd. Beiden kwamen in hun wedstrijd solo over de streep.

Terpstra ging er op het parcours in het Watersley Sports & Talentpark al in de eerste ronde vandoor en pakte het goud voor Anne Tauber en Lotte Koopmans. Voor de 29-jarige mountainbikester betekende het haar zesde nationale titel na het goud in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018.

Vader pakte net als vorig jaar de titel. De 24-jarige Zeeuwse mountainbiker bleef Jeroen van Eck en Erik Groen voor. Mathieu van der Poel, de nationaal kampioen van 2018, ontbrak net als vorig jaar.