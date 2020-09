Van Vleuten heeft een zilveren medaille met een bijzonder verhaal

Annemiek van Vleuten veroverde ondanks een gebroken pols toch zilver op het WK wielrennen in het Italiaanse Imola, achter Anna van der Breggen. “Een zilveren medaille, maar wel één met een bijzonder verhaal”, zei de 37-jarige Van Vleuten, de wereldkampioene van vorig jaar.

“Het is natuurlijk al bizar dat ik hier mee kon doen en tot het einde mee kon spelen voor de medailles”, aldus Van Vleuten. Iets meer dan een week eerder kwam ze in de Giro Rosa ten val en brak daarbij haar pols. Weg eindzege in de Giro Rosa en weg WK wielrennen, dacht ze toen. “Het is een bewogen week geweest met een rollercoaster aan emoties.”

Uiteindelijk ging ze toch van start, met een brace om haar pols. “Ik heb mijn pols onderweg niet gevoeld, al moest ik wel eerder gaan zitten in de klimmetjes. Daarom ging ik ook vroeg op die klim in de aanval. Ik ben nu iets minder explosief. Toen Anna ging, probeerde ik er naartoe te springen. Maar ik kon niet volgen. Dat geeft aan hoe goed en sterk ze daar reed.”

Van Vleuten ontsnapte op de laatste klim met de Italiaanse Elisa Longo Borghini uit de grote groep achtervolgers. Het duo streed op het circuit om de resterende WK-medailles. “Toen ik met Elisa alleen kwam te rijden, voelde ik dat ook zij heel sterk was. In de sprint nam ik een risico, ik wilde niet door de wind sprinten, maar daardoor raakte ik bijna ingesloten”, zei de onttroonde wereldkampioene. “Ik dook links in het gat. Het is zilver geworden.”

De sprint was volgens Van Vleuten het enige moment dat ze haar pols wellicht extreem belast had. “Maandag laat ik mijn pols opnieuw onderzoeken en daarna maak ik een plan voor de rest van het seizoen. Ik wil de artsen van het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem in ieder geval bedanken.”