Verstappen zesde in derde vrije training Sotsji

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Rusland de zesde tijd neergezet. De Nederlandse coureur was in zijn Red Bull op het circuit van Sotsji ruim 1,3 seconde minder snel dan Lewis Hamilton, de Brit die in zijn Mercedes met 1.33,279 de beste tijd klokte.

Verstappen kwam pas laat in actie tijdens de laatste sessie voor de kwalificatierace later zaterdag. Hij wachtte een half uur voordat hij uit de garagebox reed. De Limburger reed vervolgens één ronde voluit en leek daarna niet het maximale uit zijn bolide te halen.

Hamilton was ook flink sneller dan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die de tweede tijd klokte en bijna acht tienden toegaf op Hamilton, de leider in het wereldkampioenschap die zondag bij winst het record van 91 grandprixzeges van de Duitser Michael Schumacher evenaart. Carlos Sainz noteerde in zijn McLaren de derde tijd.