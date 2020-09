Wereldkampioene Van der Breggen: na mijn aanval was het nog ver

Anna van der Breggen snelde in Imola met een lange solo naar haar tweede wereldtitel op de weg. In de vierde van vijf ronden demarreerde de 30-jarige wielrenster op een beklimming en ze reed de laatste 40 kilometer solo naar de finish. “Het was na mijn aanval nog heel ver”, zei Van der Breggen aan de finish over die solo.

“Ongelofelijk”, reageerde Van der Breggen op haar tweede wereldtitel in drie dagen tijd. Donderdag veroverde ze voor het eerst in haar carrière de wereldtitel tijdrijden. “Dit was een heel zware wedstrijd. In de vierde ronde voelde ik me sterk en dacht ik: ik ga ervoor, maar het was nog heel ver.”

De solo die ze nog moest rijden was verder dan de gewonnen tijdrit van afgelopen donderdag, realiseerde Van der Breggen zich. “Maar het was wel een goed moment net na de aanval van Annemiek”, zei ze over haar aanval na de tempoversnelling van teamgenote Van Vleuten. “Je weet nooit of je het vol kunt houden, dat is een gok, maar ik voelde me sterk.”

Van der Breggen rijgt de overwinningen aaneen in het door corona flink gewijzigde wielerseizoen 2020. Ze werd eerder al Nederlands kampioen op de weg en pakte de Europese titel en wereldtitel in het tijdrijden. Vorig week schreef ze het eindklassement van de Giro Rosa op haar naam. “Het is een ongelofelijk seizoen voor mij tot dusverre. Alles komt kort na elkaar, maar het gaat behoorlijk goed.”

De 30-jarige wielrenster kondigde afgelopen mei aan dat ze volgend seizoen na de uitgestelde Olympische Spelen gaat stoppen. “Dat lijkt misschien vreemd als je net wereldkampioen bent geworden. Maar het heeft ook wel iets om je loopbaan te beëindigen als je op de top van je kunnen presteert. Bij vrouwen ligt dat misschien anders dan bij mannen. Wij hebben ook andere zaken om aan te denken richting de toekomst, zoals het stichten van een gezin.”

De kersverse wereldkampioene weet dus ook nog niet of ze haar titel volgend jaar zal verdedigen. “Het is natuurlijk ook een heel ander parcours, het is vlak in België en daar ben ik misschien niet de uitgesproken favoriet.”