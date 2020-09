Alaphilippe beleeft wegrace WK als een droom

Hij won een maand geleden een rit in de Tour de France, maar vaak was het net niet dit jaar voor de Franse wielrenner Julian Alaphilippe. Zondag, bij de wegrace van de WK in het Italiaanse Imola, paste alles precies en reed de renner van Deceuninck – Quick-Step met een vlammende solo in de slotfase naar de wereldtitel. “Deze dag is als een droom voor me”, stamelde de 28-jarige wereldkampioen.

Alaphilippe was even niet de branievolle Fransman, die de afgelopen jaren zelfbewust naar tal van overwinningen reed. “Ik vind het moeilijk om mijn gevoel te omschrijven. Ik bedank mijn ploeggenoten die in me geloofden en geweldig werk hebben verricht. Wereldkampioen worden is altijd een droom geweest. Ik kwam hier vol ambitie maar ben bijna sprakeloos dat het nu gelukt is.”

Alaphilippe werd de eerste Fransman die de regenboogtrui bij de eliterenners veroverde sinds Laurent Brochard in 1997. “Ik ben er zo vaak dichtbij geweest, maar nooit stond ik zelfs maar op het podium.” In Bergen werd hij in 2017 tiende achter winnaar Peter Sagan. In Innsbruck finishte hij een jaar later als achtste achter Alejandro Valverde. Vorig jaar in het Engelse Yorkshire startte Alaphilippe als topfavoriet na een jaar waarin hij onder meer Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour had gewonnen. Maar het koude weer brak hem toen op. Dit jaar was het toch gissen naar zijn vorm, al had hij weer een rit te pakken in de Tour en hield de Belg Wout van Aert hem net van de winst af in Milaan-Sanremo.

Maar de benen waren goed en kort voor de top van de Cima Gallisterna, op een steil stuk, liet Alaphilippe zijn laatst overgebleven concurrenten achter. Eenmaal beneden bereikte hij met 15 seconden voorsprong het racecircuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In zijn rondtocht daar was die marge genoeg voor de wereldtitel.