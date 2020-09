‘Belachelijke tijdstraf’ kost Hamilton recordzege Formule 1

Lewis Hamilton toonde geen begrip voor de tijdstraffen die hij kreeg tijdens de Grote Prijs van Rusland en die hem zijn recordzege in de Formule 1 kostte. “Ik ben er vrij zeker van dat nog nooit iemand zo zwaar gestraft is voor zoiets belachelijk onschuldigst”, foeterde de Brit van Mercedes na afloop van de race op het circuit van Sotsji, die hij van poleposition startte, maar als derde eindigde.

Hamilton kreeg tijdstraffen van twee keer 5 seconden omdat hij vlak voor aanvang van de race twee proefstartjes maakte op plekken in de pitstraat waar dat volgens de wedstrijdleiding verboden was. “Waar staat dat in de regels? Ik heb dit zo gedaan op talloze circuits en er is nooit iets van gezegd. Ik heb ook niemand in gevaar gebracht”, aldus de zesvoudig wereldkampioen op Sky Sports.

Hamilton zei zeker te weten dat de baancommissarissen van de Formule hem met opzet tegenwerken. Het feit dat hij ook nog twee strafpunten op zijn racelicentie kreeg, bevestigde zijn vermoedens. “Dat is toch zwaar overdreven. Ze proberen me gewoon te pakken, nietwaar? Maar het is okay, ik moet gewoon mijn hoofd erbij houden en gefocust blijven”, zei de Brit, die nu in de volgende race op de Nürburgring van Duitsland een nieuwe poging kan wagen om op 91 grandprixzeges te komen, evenveel als de legendarische Michael Schumacher.