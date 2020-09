Bertens begint zonder wedstrijdritme én zonder druk in Parijs

Tennisster Kiki Bertens begint zonder al te hoge verwachtingen aan Roland Garros. De nummer 8 van de wereld, voormalig halvefinaliste in Parijs, wacht sinds de coronapauze nog op haar eerste overwinning en gaf vorige week nog op met een achillespeesblessure.

“Ik voel geen enkele druk dit jaar. Nog niet in ieder geval, misschien komt het nog”, zei Bertens op de website van het grandslamtoernooi. “Ik heb zo weinig gespeeld. Ik ga proberen goed te spelen en hopelijk groei ik wedstrijd voor wedstrijd in het toernooi. We zullen zien hoe ver ik het ga schoppen.”

De 28-jarige Bertens zag af van deelname aan de US Open en keerde onlangs terug in Rome. Op het Italiaanse graveltoernooi verloor ze direct in twee sets van Polona Hercog, de nummer 47 van de wereld. Ze besloot vervolgens een wildcard te accepteren voor het WTA-toernooi van Straatsburg, maar ook daar kwam ze niet verder dan één wedstrijd. Tegen Jelena Ostapenko gaf ze geblesseerd op. Bertens: “Ik heb vrijdag voor het eerst getraind en dat ging goed. Dus ik verwacht geen problemen. Met deze blessure weet ik dat rust het goed doet.”

De afgelopen jaren kwam Bertens met vertrouwen naar Parijs, in 2016 en 2017 zelfs met een titel in Neurenberg op zak. Ze deed veel wedstrijdritme op, zoals ze dat graag doet kort voor een grandslamtoernooi.

“Natuurlijk hoop je altijd dat je meer wedstrijden hebt gespeeld. Dat je een beter idee hebt waar je staat, wat je niveau is en dat je wat meer zelfvertrouwen hebt”, aldus de outsider. “Dat is niet het geval, maar ik vond het niveau van de wedstrijd in Straatsburg een stuk hoger dan dat in Rome. In de training word ik ook steeds constanter, dus ik begin me steeds beter te voelen.”

Wellicht dat de nagenoeg lege tribunes in het voordeel kunnen werken van Bertens, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat ze geen liefhebber is van het spelen in grote en volle stadions. “Natuurlijk is het jammer dat de Nederlandse fans er dit jaar niet bij kunnen zijn. Ze moedigen je aan en juichen echt voor je. Als je goed speelt dan is dat een heerlijk gevoel. Aan de andere kan kan het ook voor meer spanning zorgen. Ik ga hier gewoon alles geven voor mezelf.”

Bertens neemt het in de eerste ronde op tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne, de nummer 112 van de wereld.