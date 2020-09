Goffin kansloos tegen Italiaanse tiener op Roland Garros

David Goffin is in de eerste ronde van Roland Garros kansloos gelaten door de pas 19 jaar oude Italiaan Jannik Sinner. In de eerste partij op het centercourt werd het 7-5 6-0 6-3 voor de nummer 74 van de wereld.

Goffin was als elfde geplaatst in Parijs. In 2014 verloor de nummer 12 van de wereld voor het laatst in de openingsronde van Roland Garros.

Voor Sinner was het pas zijn tweede overwinning op een grandslamtoernooi. Begin dit jaar overleefde hij de eerste ronde op de Australian Open. Onlangs verloor hij op de US Open in vijf sets van de Rus Karen Chatsjanov.

Op Roland Garros zijn dagelijks slechts 1000 toeschouwers welkom. Nu het coronavirus in Frankrijk weer oplaait, werd woensdag besloten het aantal mensen bij evenementen terug te brengen. Aanvankelijk mochten 5000 fans het park betreden.