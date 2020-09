Golfer Luiten net buiten top 10 Iers Open

Golfer Joost Luiten heeft na vijf tegenvallende toernooien in het Iers Open weer eens een aansprekend resultaat geboekt. Na een slotronde van 67 slagen (drie onder par) eindigde hij net buiten de top 10 als gedeeld elfde. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour zette in de vierde en laatste ronde op de golfbaan van Ballymena in Noord-Ierland twee bogeys tegenover vijf birdies.

De geboren Bleiswijker haalde in drie van de vijf voorgaande toernooien niet eens de cut en eindigde in de twee toernooien waarin hij wel de volle vier ronden afwerkten diep in de achterhoede. Luiten was vooral ontevreden over zijn swing. “Niet aan de techniek denken maar gewoon vrijuit swingen is soms heel lastig”, meldde hij in aanloop naar het Iers Open op zijn website. Hij kon dus een bemoedigend resultaat wel gebruiken.

Daan Huizing presteerde ook naar behoren. Hij kwam na een slotronde van 69 slagen (-1) uit op de gedeelde veertiende plaats. De andere drie Nederlanders die het evenement van de Europese Tour mochten afmaken, eindigden in de onderste regionen. Lars van Meijel werd 35e, Wil Besseling 54e en Darius van Driel 60e.

De toernooizege ging naar de Amerikaan John Catlin, die door een slotronde van 64 slagen (-6) omhoog schoot in de stand en met een totaal van -10 met twee slagen voorsprong won. De Engelsman Aaron Rai eindigde als tweede met -8.