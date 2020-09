Hoffenheim beëindigt zegereeks Bayern München

Hoffenheim heeft Bayern München de eerste nederlaag van 2020 toegebracht. De ploeg van coach Sebastian Hoeness versloeg de landskampioen in eigen huis met 4-1.

Bayern had niet meer verloren sinds de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach op 7 december vorig jaar. De Duitse landskampioen, die afgelopen donderdag nog de Europese Super Cup won door Sevilla in de verlenging te verslaan, had 23 wedstrijden op rij gewonnen.

Sinds de 0-0 tegen RB Leizig op 9 februari bleef Bayern in alle competities maar winnen en pakte daardoor de Duitse titel, de Duitse beker, de Champions League en de Super Cup.

De ploeg van coach Hansi Flick kwam tegen Hoffenheim op achterstand via een doelpunt van Erin Bicakcic in de 16e minuut. Enkele minuten later werd het 2-0 via Munas Dabbur. Joshua Kimmich deed nog voor rust iets terug, maar in de tweede helft vergrootte Hoffenheim de marge weer. Andrej Kramaric maakte de 3-1 en bezegelde de overwinning in de slotfase met de 4-1.

Bij Bayern startte Joshua Zirkzee in de basis. De 19-jarige aanvaller werd in de tweede helft gewisseld voor Robert Lewandowski. Maar de succesvolle Poolse spits kon het tij ook niet meer keren. Hoffenheim gaat door de zege aan de leiding in de Bundesliga met 6 punten, net als FC Augsburg. Bayern heeft 3 punten.

Hoffenheim haalde sinds het seizoen 2016-2017 13 punten tegen Bayern München, met vier zeges, een gelijkspel en vier nederlagen. Geen enkele club in Duitsland haalde in de afgelopen jaren zo veel punten tegen de Duitse recordkampioen.