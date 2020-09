Kansrijke uitgangspositie Verstappen in Rusland

Max Verstappen haalde in Rusland nog nooit het podium in de Formule 1, maar nu begint de Nederlander in kansrijke positie aan de race op het circuit van Sotsji. Verstappen wist zijn Red Bull in de kwalificatie op de voorste startrij te zetten, naast Lewis Hamilton. De Brit gaat vanaf 13.10 uur op jacht naar zijn 91e overwinning in de Formule 1, waarmee hij het record van Michael Schumacher zou evenaren.

Hamilton veroverde weliswaar poleposition, maar hij moet de race op zachte banden starten. Verstappen begint op de medium banden en dat biedt de Nederlander kansen om in de openingsfase van de race toe te slaan. “Starten op zacht hier is niet goed”, zei Hamilton. “Ik heb eigenlijk niks aan deze pole, want ik word er bij de start uitgereden door die andere jongens.”

Verstappen viel tijdens de laatste twee grands prix, beide in Italië, steeds uit als gevolg van motorproblemen. Honda heeft Red Bull verzekerd dat die problemen nu zijn opgelost. Verstappen zakte door zijn uitvalbeurten op Monza en Mugello naar de derde plaats in de WK-stand met 110 punten, achter de Mercedes-coureurs Hamilton (190) en Valtteri Bottas (135).