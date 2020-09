Motorcrosser Seewer wint in Lombardije na straffen, Coldenhoff 2e

De Zwitserse motorcrosser Jeremy Seewer heeft de Grote Prijs van Lombardije gewonnen, nadat er na afloop diverse straffen zijn uitgedeeld door de wedstrijdleiding. De Spaanse motorcrosser Jorge Prado leek met twee tweede plaatsen de dagzege te hebben gegrepen, maar hij eindigde door straffen als derde. Glenn Coldenhoff eindigde overall als tweede.

De tweede manche werd gewonnen door wereldkampioen Tim Gajser. De eerste manche was een prooi geworden voor Seewer. De Zwitser schoof in de tweede manche door naar de derde plaats en eindigde daarom overall als eerste. Gajser was in de eerste manche als achtste gefinisht en werd met de zege in de tweede manche vierde.

De crossers Prado, Gautier Paulin en Romain Febvre kregen straffen omdat ze bij situaties met gele vlaggen toch waren doorgesprongen. Zij zakten daardoor in de uitslagen.

Coldenhoff reed in Mantova naar een vierde en tweede plaats en eindigde daarmee als tweede overall. Calvin Vlaanderen werd knap vijfde in de eerste manche en elfde in de tweede manche. Brian Bogers eindigde als twaalfde en dertiende.

Motorcrosser Jeffrey Herlings ontbrak nog in de Grote Prijs van Lombardije. De Brabander kwam anderhalve week geleden zwaar ten val en mist waarschijnlijk vier grands prix.