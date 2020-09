PSV-trainer Schmidt: we verloren te veel duels

Roger Schmidt wist zondag voor het eerst sinds hij bij PSV trainer is, een officiële wedstrijd niet te winnen. De trainer vond het puntenverlies bij Heracles Almelo (1-1) terecht.

“De eerste helft zaten we niet goed in de wedstrijd. We verloren veel duels”, zei de Duitser, die zag dat zijn elftal het lastig had met de opportunistische strijdwijze van Heracles. Coach Frank Wormuth liet zijn spelers vaak de lange bal spelen. “Daar moeten wij ook op voorbereid zijn”, vindt Schmidt. “Zelf waren we in balbezit niet goed genoeg en te slordig.”

PSV speelde tegen Heracles opnieuw met enkele nieuwe basisspelers. Schmidt: “Het is een drukke periode. Het is belangrijk om iedereen fit te houden. De wedstrijd tegen Rosenborg van donderdag is ook weer belangrijk.”

Aanvoerder Denzel Dumfries was teleurgesteld over het spelniveau. “We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en wonnen amper tweede ballen. Dan roep je het over jezelf af”, zei hij. “We waren er denk ik niet bij met ons hoofd. Het was slap. Dit mag ons niet overkomen. In de tweede helft brengen we wel wat meer energie, maar over het geheel was het te weinig.”