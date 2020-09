Quartararo nieuwe leider MotoGP na zege GP Catalonië

Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP gewonnen en met die zege de leiding in het kampioenschap overgenomen van Andrea Dovizioso. De Italiaan kwam al in de eerste ronde van de race op het circuit nabij Barcelona ten val op zijn Ducati.

Quartararo (Yamaha) vocht in het begin van de race verbeten met zijn Italiaanse teamgenoot Franco Morbidelli (Yamaha) om de koppositie. Daarachter loerde veteraan Valentino Rossi (Yamaha) op zijn kans. De Italiaan, die zaterdag voor nog een jaar tekende in de koningsklasse van de motorsport, ging in zijn gretigheid naar succes in de fout en vloog met nog negen ronden te gaan uit de bocht. Het was de tweede uitvalbeurt op rij voor de negenvoudig wereldkampioen.

Na de crash van Rossi nam de Franse rijzende ster Quartararo geleidelijk afstand van Morbidelli. De Italiaan, die voor het eerst van poleposition was vertrokken, gaf in de slotfase zelfs een podiumplek uit handen en eindigde als vierde. Eerst ging de Spanjaard Joan Mir (Suzuki) hem voorbij, daarna ook nog de Spanjaard Alex Rins (Suzuki).

Quartararo heeft na acht races 108 punten, Mir is opgeschoven naar de tweede plaats met 100 punten. De Spanjaard Maverick Viñales (Yamaha), die pas als negende finishte, staat derde met 90 punten. Dovizioso is naar de vierde plaats gezakt en heeft 84 punten.