Tennisser Roeblev pakt in Hamburg derde titel van 2020

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft het ATP-toernooi van Hamburg op zijn naam geschreven. De nummer 14 van de wereld was in de finale de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas met 6-4 3-6 7-5 de baas.

Tsitsipas gaf in de derde set een 5-3-voorsprong uit handen. In de derde set vielen er vijf servicebreaks te noteren.

Voor de 22-jarige Roeblev, die als vijfde geplaatst was in Duitsland, was het al zijn derde titel van het jaar. Begin dit seizoen was hij al de sterkste in Adelaide en Doha. Leeftijdsgenoot Tsitsipas pakte in 2020 de titel in Marseille.

Roeblev en Tsitsipas reizen nu door naar Roland Garros, dat op de finaledag van het toernooi van Hamburg al van start is gegaan.