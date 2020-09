Tennissters Halep en Azarenka eenvoudig verder in koud Parijs

Simona Halep heeft zich na een stroeve start voor de tweede ronde geplaatst op Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense tennisster stond tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo maar vier games af: 6-4 6-0.

Halep begon wat onwennig op het koude Court Philippe Chatrier, waar het dak gesloten was. De nummer 2 van de wereld kwam met 4-2 achter, maar won in het restant tien games op een rij.

Twee jaar geleden won Halep het toernooi en in 2014 en 2017 was ze finaliste in Parijs. Halep reisde onlangs niet af naar New York voor de US Open. Sinds de coronapauze is Halep nog ongeslagen: ze won de toernooien van Praag en Rome.

Victoria Azarenka bereikte ook vrij eenvoudig de tweede ronde. De finaliste van de US Open, als tiende geplaatst, was met 6-1 6-2 Danka Kovinic uit Montenegro de baas. De partij werd kort stilgelegd wegens regen, waar veel speelsters zich warmer hebben aangekleed dan gebruikelijk. Normaliter wordt Roland Garros eind mei en begin juni gespeeld.

“Dit wordt een beetje belachelijk. Het is 8 graden. Ik ga niet blijven wachten alsof ik een eendje ben. Het is te koud. Ik woon in Florida en ben gewend aan warm weer”, zei Azarenka. Later kwam ze nog terug op de omstandigheden. “Ik ben blij dat ik door ben zodat ik anderen kan zien worstelen met dit slechte weer.”