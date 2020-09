Tijdstraffen Hamilton in GP Rusland voor illegale proefstarts

Lewis Hamilton heeft in de beginfase van de Grote Prijs van Rusland op het circuit van Sotsji twee keer een tijdstraf van 5 seconden gekregen. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes kreeg die strafseconden voor een overtreding van de regels voor de start van de race. Hij maakte twee keer een proefstart op een plek waar dat niet mocht.

In totaal kreeg de kampioenschapsleider 10 strafseconden. Hij voldeed die tijdstraf door tijdens zijn pitstop na zeventien ronden 10 tellen langer stil te blijven staan. Hamilton startte de race in Sotsji vanaf poleposition, was leider in de race tot aan de pitstop en zakte na het voldoen van de strafseconden terug naar de elfde plaats.

Bij winst in de Grote Prijs van Rusland evenaart de zesvoudig wereldkampioen het record van 91 grandprixzeges van Michael Schumacher.