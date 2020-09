Trainer Ten Hag is het niet eens met rode kaart voor Álvarez

Trainer Erik ten Hag van Ajax kan niet leven met de rode kaart die Edson Álvarez vlak voor rust van het duel met Vitesse (2-1) kreeg. “Iedereen die gevoetbald heeft, weet dat hij dit niet expres deed”, zei hij.

Álvarez ging op een been van Loïs Openda staan. “In het eerste competitieduel met Sparta krijgt Tagliafico een rode kaart omdat de bal op het kunstgras stuit. En nu dit weer. Zo kunnen we geen automatismen kweken. Dan is het knokken met tien man. Dan zie je wel dat we erg veel veerkracht hebben.”

“Vitesse heeft goed gespeeld”, zei Ten Hag. “We waren in het begin niet wakker en geven twee kansen weg. Na die 1-0 komen we met tien man te staan. En toch krijgen we nog twee enorme kansen op 2-0. Dan zit de wedstrijd op slot.”

Ten Hag is tevreden over het spel van de aangetrokken Mohammed Kudus en Antony. Hij wilde niet zeggen of Ajax behoefte heeft aan meer versterkingen. “We evalueren steeds weer hoe we er voor staan. Als we een kans zien dan zullen we die niet laten liggen.”