UCI maakt studie van valpartijen in wielerpeloton

De internationale wielrenunie UCI gaat komend jaar alle valpartijen in wielerkoersen in kaart brengen. Mede door het bestuderen van de oorzaken wil de UCI maatregelen nemen om het wielrennen veiliger te maken. Dat zei UCI-voorzitter David Lappartient bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola.

“We missen gegevens over de valpartijen die dit jaar hebben plaatsgevonden. Daarom wil ik over elke valpartij in wedstrijden van de internationale wielerkalender een melding hebben met daarbij de oorzaak, zodat we daaruit lessen kunnen trekken”, zei Lappartient, die daarmee reageerde op diverse oproepen van renners en ploegen.

Met name de door Dylan Groenwegen veroorzaakte val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen maakte veel los. De sprinter uit Heukelum lag enige tijd in coma en werkt momenteel aan zijn herstel. “We kunnen elkaar via Twitter allerlei verwijten maken, maar we kunnen ook samenwerken”, aldus Lappartient.

Ook de val van het Belgische talent Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije maakte indruk. Lappartient: “Het klopt dat we dit jaar een paar lelijke valpartijen hebben gehad. Er komt dan veel emotie los en we willen er graag iets aan doen. Maar het is niet genoeg om er nu even een pleister op te plakken. Er moeten dingen structureel verbeterd worden, maar daarvoor is samenwerking noodzakelijk. Er zullen meer regels moeten komen, betere hekken ook bijvoorbeeld. Maar ook het gedrag van renners in bepaalde situaties zal moeten veranderen. We hebben gezien wat er in Polen met Jakobsen gebeurde. Het onderzoek in die zaak loopt momenteel nog.”