Verstappen: blij dat ik de Mercedessen weer ‘split’

Formule 1-coureur Max Verstappen was dik tevreden met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Rusland. “Ik heb gedaan wat ik kon en ben blij met dit resultaat, zeker na mijn uitvalbeurten in de vorige twee races is dit een mooie opsteker”, zei hij kort na de race op het circuit van Sotsji. “Vooral ook mooi dat ik de twee Mercedessen ‘split’.”

Verstappen eindigde achter de Fin Valtteri Bottas, maar voor Lewis Hamilton. De Brit kreeg wel 10 strafseconden tijdens de race. “Op dit circuit is de Red Bull niet echt competitief, het is echt een baan voor Mercedes. Op de medium banden waar ik de race mee begon had ik wat veel overstuur en kon ik niet echt aansluiten of aanvallen. Na de pitstop op de harde band kon ik mee in het tempo van de Mercedessen. Ik verloor wel steeds wat terrein op de rechte stukken, maar deze tweede plaats is absoluut een opsteker.”

Verstappen boekte zijn zevende podiumplaats van dit seizoen en behield de derde plaats in het kampioenschap met 128 punten. Hamilton leidt riant met 205 punten, Bottas is tweede met 161 punten.