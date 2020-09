Verstappen herstelt zich met tweede plaats in Grote Prijs Rusland

Max Verstappen heeft zich na zijn twee sofs in Italië knap hersteld met de tweede plek in de Grote Prijs van Rusland. De Nederlander van Red Bull moest op het circuit van Sotsji alleen Valtteri Bottas voor zich dulden. De Fin van Mercedes greep zijn tweede grandprixoverwinning van dit seizoen in de Formule 1.

Bottas en Verstappen profiteerden wel beiden van de strafseconden die kampioenschapsleider Lewis Hamilton tijdens de race incasseerde. De wedstrijdleiding bestrafte hem met twee keer 5 seconden voor het maken van illegale proefstartjes kort voor aanvang van de race bij het opwarmen. De Brit van Mercedes leverde bij het voldoen van zijn 10 strafseconden tijdens een pitstop zijn koppositie in en viel terug in het veld.

Hamilton wist zich op te werken naar de derde plaats en behield daarmee ook riant de leiding in de titelstrijd. Wel miste hij de kans op zijn 91e grandprixzege, waarmee hij het record van Michael Schumacher zou evenaren.

Verstappen was er veel aan gelegen zich te revancheren voor zijn uitvalbeurten door onder meer motorproblemen op de circuits van Monza en Mugello in de afgelopen twee races. Honda verzekerde hem dat de krachtbron van de Red Bull voor Rusland weer in orde was. Hij kreeg de bevestiging zaterdag in de kwalficatierace door de tweede startplek te veroveren.

Hij had in de race echter geen goede start. De Limburger werd meteen al ingehaald door Bottas en moest voor de eerste chicane ook Daniel Ricciardo (Renault) voorbij laten gaan. Verstappen moest de bocht zelfs afsnijden om een aanrijding te voorkomen, maar hij slaagde er vrij snel weer in de derde plaats terug te pakken.

Van de vrees van Hamilton dat hij op de zachte banden eruit zou worden gereden bij de start door zijn concurrenten op mediums kwam niets uit, maar hij moest in de beginfase van de race wel boeten voor de twee verboden proefstartjes voor de start. Hamilton zakte daardoor weg in het veld en schonk Bottas de koppositie. Verstappen schoof door naar de tweede plek.

Vanaf dat moment veranderde er weinig meer aan de volgorde in de race, ook al maakte het team van Verstappen indruk met een bandenwissel in 1,9 seconden. Bottas had echter de vereiste snelheid om Verstappen op ruime afstand te houden. De rijder van Red Bull had op zijn beurt geen moeite om Hamilton niet dichterbij te laten komen.