Wielrenner Alaphilippe bekroont solo met wereldtitel

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe is in het Italiaanse Imola wereldkampioen geworden. Alaphilippe ontsnapte op de slotklim uit een selecte groep en soleerde naar de finish op het racecircuit van het Italiaanse Imola. De Belg Wout van Aert won de sprint van een achtervolgende groep van vijf renners. Het brons was voor de Zwitser Marc Hirschi. Alaphilippe is de opvolger van de Deen Mads Pedersen.

Tom Dumoulin finishte als beste Nederlander op de veertiende plaats in een tweede achtervolgende groep.

Het WK werd geopend door een groep van zeven vroege vluchters. De laatste twee van hen, de Duitser Jonas Koch en de Noor Torstein Traeen, hielden het voorop vol tot kort voor het ingaan van de voorlaatste ronde. Op dat moment had kopman Dumoulin alleen nog Dylan van Baarle en Sam Oomen bij zich. Het waren de Belgen die bij de laatste beklimming van de Mazzolano de kop namen. Op de Cima Gallisterna, de zwaarste van de twee beklimmingen die de renners negen keer kregen voorgeschoteld, meldden ook de Slovenen zich op kop. Tourwinnaar Tadej Pogacar, die kort ervoor van fiets was gewisseld, plaatste een serieuze aanval met nog ruim 40 kilometer te gaan. Van Baarle raakte even in de problemen, Dumoulin haakte aan.

Pogacar daalde richting de streep op het racecircuit van Imola en had bij het ingaan van de laatste ronde 25 seconden voorsprong. Vijf Belgen, onder wie topfavoriet Van Aert, hielden de kop. Dumoulin en Van Baarle reden ook nog in de eerste groep waarin ook de Italianen, de Fransen en de Spanjaarden goed vertegenwoordigd waren. Pogacars poging strandde op de laatste doorkomst van de Mazzolano. Het was Dumoulin die als eerste de Sloveen bereikte.

Nog voor de top kwam de groep terug met de Italiaan Vincenzo Nibali attent voorin. Van Aert schoof moeiteloos mee. Op de slotklim trok Greg Van Avermaet zich in dienst van Van Aert als eerste naar boven. Hirschi versnelde, Van Aert volgde in zijn wiel. De Pool Michal Kwiatkowski probeerde het, gevolgd door de Fransman Julian Alaphilippe, een andere favoriet.

Alaphilippe, nog winnaar van de tweede etappe in de Tour de France, kreeg een gaatje op een vijftal met ook de Deen Jakob Fuglsang en de Sloveen Primoz Roglic. Een gezamenlijke achtervolging kwam niet op gang. Alleen kon Van Aert het ook niet. Na de tweede plaats in de tijdrit, achter de Italiaan Filippo Ganna, moest de Belg opnieuw genoegen nemen met zilver.