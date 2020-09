Australian Open wil tennissers laten trainen tijdens quarantaine

Tennissers die begin volgend jaar deelnemen aan de Australian Open mogen waarschijnlijk trainen tijdens hun quarantaine. Dat heeft toernooidirecteur Craig Tiley gezegd.

De spelers moeten als gevolg van de strikte coronaregels in Australië bij aankomst meteen twee weken in quarantaine. Tiley zet zich momenteel in om spelers te kunnen garanderen dat ze in die twee weken niet helemaal stil hoeven te zitten. Het toernooi werkt aan zogenoemde ‘quarantaine hubs’, waar spelers zich door het hele land – afgezonderd van de buitenwereld – kunnen voorbereiden op het grandslamtoernooi en de voorbereidingsevenementen.

“Australië is een veilige plek en de mensen hier hebben goed werk geleverd en het aantal infecties heel laag gehouden door mondkapjes te dragen, social distancing serieus te nemen en zich aan de hygiënevoorschriften te houden”, aldus Tiley, die daardoor hoopt dat er publiek welkom is op Melbourne Park.

Tiley adviseert deelnemers om al half december af te reizen naar Australië. Normaal gesproken arriveren veel spelers rond Kerst of nog later. De meeste toernooien in Australië beginnen rond Nieuwjaar, maar de definitieve kalender is nog niet openbaar gemaakt.

De Australian Open begint op maandag 18 januari. De staat Victoria, waarin Melbourne ligt, is al sinds begin augustus in lockdown na een tweede golf van besmettingen.