Bertens begint zonder druk aan eerste partij op Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens begint om 11.00 uur aan haar negende optreden op Roland Garros met een partij tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne. Ze speelt op Court Suzanne Lenglen in Parijs de eerste partij van de dag.

Bertens, de nummer 8 van de wereldranglijst is in Parijs als vijfde geplaatst. Ze wacht sinds de coronapauze nog op haar eerste overwinning en gaf vorige week nog op met een achillespeesblessure. “Ik voel geen enkele druk dit jaar”, keek Bertens vooruit op haar partij tegen de nummer 112 van de wereld. “Ik heb zo weinig gespeeld. Ik ga proberen goed te spelen en hopelijk groei ik wedstrijd voor wedstrijd in het toernooi.”

Arantxa Rus speelt haar eerste ronde tegen de Française Clara Burel als vierde partij op baan 14. De 19-jarige Franse tennisster is toegelaten met een wildcard. Rus doet voor het eerst sinds 2018 weer mee aan Roland Garros. Haar laatste optreden daarvoor in Parijs was in 2013. In 2012 wist ze de vierde ronde te bereiken op het graveltoernooi.