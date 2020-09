Bertens in drie sets langs Oekraïense debutante Zavatska

Tennisster Kiki Bertens heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. De nummer 8 van de wereld had in het druilerige Parijs drie sets nodig om zich te ontdoen van de Oekraïense debutante Katarina Zavatska (20), de mondiale nummer 112: 2-6 6-2 6-0.

Na het verlies van de eerste set liep Bertens in de tweede set snel uit naar een 4-1-voorsprong. Ze leverde bij die stand nog één keer haar servicegame in, maar stond in het restant geen game meer af. Na ruim twee uur maakte Bertens het af met een overtuigende servicegame, die ze besloot met een uit de lucht geslagen forehand.

“Zij begon heel goed en ik haastte te veel. Het was erg lastig om agressief te spelen. In de tweede en derde set was ik gelukkig veel geduldiger en voelden mijn benen ook beter dan in de eerste set”, aldus de 28-jarige Bertens, die in de eerste set een onrustige indruk maakte. Zavatska speelde juist onbevangen en zette Bertens onder druk.

In de derde set was het verzet van Zavatska snel gebroken. Zeker toen ze in het tijdsbestek van 10 minuten drie bespanningen kapot sloeg en geen rackets meer over had om het duel af te maken. Kort voor het kapot slaan van haar derde bespanning had ze net een aantal rackets richting de bespanservice gestuurd. Met een geleend racket kon Zavatska haar niveau niet meer halen.

Voor Bertens is het pas haar eerste overwinning sinds de coronapauze. In aanloop naar Roland Garros verloor ze in Rome en Straatsburg haar eerste wedstrijd. In Straatsburg gaf ze op met een achillespeesblessure, maar daar leek ze maandag op Court Suzanne Lenglen geen last van te hebben. De partij begon vanwege regen in Parijs bijna twee uur later dan gepland.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Italiaanse Sara Errani, die Monica Puig uit Puerto Rico met 6-2 6-1 kansloos liet. Bertens speelde vijf keer eerder tegen de Italiaanse en versloeg haar nog nooit. Errani stond in 2012 in de finale in Parijs.