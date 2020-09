Drie weken geen fans bij sportduels van profs, amateurs en jeugd

Bij alle wedstrijden in het betaalde voetbal zit vanaf dinsdag 18.00 uur minimaal drie weken lang geen publiek meer op de tribune. Dit is een van de maatregelen die volgens het kabinet nodig zijn om het opgelaaide coronavirus een halt toe te roepen.

Ook bij andere sportwedstrijden zijn voorlopig geen supporters welkom. Ook amateurs en jeugdige sporters moeten hun wedstrijden minimaal drie weken achter gesloten deuren afwerken, zonder publiek langs de kant. Daarna wordt bekeken of de maatregelen voldoende resultaat hebben opgeleverd of dat ze verlengd moeten worden.

“Het is niet dat de sector het slecht doet”, zei premier Mark Rutte over de sportbranche. “Maar we hebben het virus niet voldoende kunnen terugdringen. Alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. De sportkantines gaan dicht.”

Clubs uit het betaalde voetbal mochten in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen weer een beperkt aantal toeschouwers toelaten. De fans kregen wel het dringende advies om afstand te houden en niet te nadrukkelijk mee te leven. Dat lukte over het algemeen heel aardig, enkele incidenten daargelaten.

Het weren van alle toeschouwers is een nieuwe klap voor het betaalde voetbal, dat het afgelopen seizoen ook al veel inkomsten moest missen omdat de competities voortijdig werden afgebroken. Ajax, de club met het grootste stadion, miste in de eerste twee thuisduels van de competitie opgeteld maximaal 3 miljoen euro aan inkomsten omdat er slechts 12.000 fans welkom waren, zo rekende algemeen directeur Edwin van der Sar uit.

Ook andere sporten konden de afgelopen weken de inkomsten van betalende toeschouwers goed gebruiken. Amateurclubs zagen de inkomsten uit hun kantines weer toenemen doordat er weer fans welkom waren bij wedstrijden van senioren- en jeugdteams

In de eredivisie staat komend weekeinde de vierde speelronde op het programma. Daarna ligt die competitie twee weken stil vanwege interlandvoetbal. In de Keuken Kampioen Divisie voetballen ze wel gewoon door als het Nederlands elftal en andere landenteams in actie komen. Ook in andere sporten lopen de competities voor senioren- en jeugdteams de komende weken gewoon door.