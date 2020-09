Gemengde gevoelens bij Koeman na geslaagde ouverture met Barça

Natuurlijk was trainer Ronald Koeman van FC Barcelona blij en misschien ook wel een tikje opgelucht dat zijn ouverture in La Liga goed was afgelopen. Zijn openingswedstrijd op de bank bij Barça tegen Villarreal eindigde in een fraaie zege: 4-0. Puntje van kritiek was daarbij nog wel dat alle treffers, waarvan twee van de excellerende tiener Ansu Fati, in de eerste helft vielen. Na de rust viel de Catalaanse productie stil en dat stemde Koeman allerminst tevreden.

“De eerste helft was geweldig van onze kant”, erkende de oud-bondscoach. “We speelden goed en in het juiste ritme, als een echt team. Er zat voortdurend beweging in onze voorhoede. In de tweede helft daarentegen leden we onder meer te veel balverlies.”

Koeman was lovend over het optreden van Fati, het 17-jarige supertalent. “Ik ben heel blij met hem. Hij heeft een prachtige toekomst voor zich. Vorige week vond ik nog dat hij niet zijn uiterste best deed bij ons in de voorbereiding. Daar klaagde ik een beetje bij hem over. Nu heeft hij wel alles gegeven. Hij is nog zo jong en moet nog dingen verbeteren. Soms mist hij nog een beetje concentratie.”