Gretige Kramer mikt op betere tijden in onzeker schaatsseizoen

Schaatser Sven Kramer heeft er veel voor over om dit najaar in Heerenveen een aantal wereldbekers te kunnen rijden. “Of ik drie weken hier in een hotel wil zitten? Nou, twee maanden ook wel hoor, dat maakt me echt niet uit”, reageert de 34-jarige kopman tijdens een drukbezochte perspresentatie in Thialf van Team Jumbo-Visma. “Het is ons werk en het is belangrijk dat we dat kunnen blijven doen.”

Kramer rekent zich echter nog niet rijk. De internationale schaatsunie ISU moet nog een definitief besluit nemen over het afwerken van drie of vier wereldbekers Heerenveen in november en december. Deze internationale reeks werd eerder afgelast wegens de coronacrisis. “Het maakt mij niet uit hoe die bubbel eruit komt te zien, als die er maar komt”, betoogt Kramer gretig. Ook over de rest van het schaatsseizoen, met onder meer ook de WK afstanden in februari in Peking, bestaat nog onzekerheid.

“Er moet gewoon geschaatst gaan worden”, stelt Kramer. “Op welke manier en waar is nu even minder relevant. Zolang het verantwoord is en iedereen zich er comfortabel in voelt. Ik vind het wel nogal heftig om een eigen individuele olympische route boven coronaproblemen te stellen. Dat voelt niet goed en dat ga ik ook niet doen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen gezond blijft, dat staat voorop.”

Kramer mikt voor zichzelf op een beter schaatsseizoen dan in de vorige winter. Door een fietsongeluk in het voorseizoen, terugkerende rugklachten en gezondheidsproblemen in zijn familie kon hij niet het beste van zichzelf laten zien. Bij de WK afstanden in Salt Lake City was hij op zijn favoriete 5 kilometer nog wel heel dicht bij goud (6.04,91 tegen 6.04,37 voor Ted-Jan Bloemen).

“Vorig seizoen is niet helemaal naar mijn zin gegaan”, erkent Kramer. “Het is de bedoeling dat er komend seizoen nu wel weer een uitschieter bij zit. Het verschil is maar een paar procent, dat is goed te overbruggen. Over het algemeen is onze zomer goed verlopen. We hopen daarom op een beter seizoen, al is hopen een beetje vage omschrijving. We willen beter en ik denk ook dat het beter is”, zegt hij zelf over zijn huidige fysieke gesteldheid.

Aan de sfeer en mentaliteit in het team van succescoach Jac Orie zal het volgens Kramer zeker niet liggen. Na het geruchtmakende vertrek van Kjeld Nuis (naar Reggeborgh) en de komst van Dai Dai N’tab, Kai Verbij en Marcel Bosker is er in de ploeg sprake van een nieuwe dynamiek, aldus de viervoudige olympische kampioen. “We hebben frisse energie, een nieuw elan en andere emoties. Ik denk dat het bij ons beter is geworden.”