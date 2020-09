De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van een plek in de NBA Finals. Heat won in Orlando in de eindstrijd van de Eastern Conference de zesde wedstrijd tegen Boston Celtics met 125-113.

In de NBA Finals neemt de ploeg uit Miami het op tegen Los Angeles Lakers, dat in de finale van de Western Conference in vijf duels afrekende met Denver Nuggets.

De finale begint woensdag.