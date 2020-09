NOC*NSF wil overleg over extra steun voor verenigingen

Sportkoepel NOC*NSF vindt het goed dat de sporten door blijven gaan, maar wijst op de moeilijke tijden die voor de verenigingen aanbreken. Met het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet in staat zijn zonder verlies te werken, zegt NOC*NSF. Daarom wil de sportkoepel snel overleg welke steun extra nodig is.

“Goed voor Nederland dat de sport openblijft, zowel binnen als buiten. Het kabinet heeft begrijpelijke maatregelen genomen die onze vrijheid nu inperken om ervoor te zorgen dat we deze later dit jaar niet nog verder kwijtraken”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen.

Het kabinet kondigde maandag aan dat de sportclubs, profs, amateurs en de jeugd, voor drie weken wedstrijden achter gesloten deuren spelen. Dat is nodig om de exponentiële groei van het coronavirus in te dammen. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, maar zeker ook voor het sociaaleconomische leven in Nederland waar de sport zo’n belangrijk onderdeel van is. Het is volgens de sportkoepel van groot belang de gezondheid van de sportsector zelf daarbij goed in de gaten te houden.

“Voor verenigingen breken moeilijke tijden aan”, zegt Dielessen. “Een aantal inkomsten van een sportvereniging vallen nu geheel weg vanwege het verbod op publiek, het ontbreken van evenementen en het sluiten van de kantines. Deze situatie kan zonder afdoende compensatie zo niet lang duren. We treden daarom direct in overleg met de overheid om na te gaan in welke mate het derde steunpakket afdoende is en welke steun mogelijk extra nodig is.”