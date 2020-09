Serena Williams had het één set lastig tegen landgenote Ahn

Serena Williams heeft in de jacht op haar 24e grandslamtitel de eerste horde genomen in Parijs. De 39-jarige Amerikaanse tennisster rekende in twee sets af met haar landgenote Kristie Ahn: 7-6 (2) 6-0.

Williams, als zesde geplaatst op Roland Garros en drievoudig winnares van het toernooi, had het in de eerste set lastig tegen Ahn, de nummer 101 van de wereldranglijst. Tot twee keer kwam ze een break achter, maar ze herstelde zich net op tijd en greep de eerste set in de tiebreak.

In de tweede set nam Williams meteen een break voorsprong. Ze liep vervolgens moeiteloos uit naar 5-0 en serveerde voor de zege. Ahn knokte zich nog enkele keren terug tot deuce, maar Williams pakte de zege op het vijfde matchpoint alsnog.

Williams treft in de tweede ronde Tsvetana Pironkova. Beide speelsters stonden eerder deze maand nog tegenover elkaar in de kwartfinale van de US Open. Williams versloeg de ondertussen 33-jarige Bulgaarse toen in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Pironkova, die in de eerste ronde in Parijs de Duitse Andrea Petkovic versloeg (6-3 6-3), speelde in New York haar eerste toernooi sinds Wimbledon 2017.