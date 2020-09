Tennisster Vondrousova na finale in 2019 nu in eerste ronde exit

Marketa Vondrousova heeft haar stunt van vorig jaar in Parijs niet kunnen herhalen. De 21-jarige Tsjechische, die vorig jaar de finale van Roland Garros verloor van de Australische Ashleigh Barty, sneuvelde in de eerste ronde. Vondrousova, als vijftiende geplaatst, verloor in twee sets van de Poolse Iga Swiatek: 6-1 6-2.

Vondrousova bereikte vorig jaar de finale van het Franse grandslamtoernooi zonder een set te verliezen. Alleen in de finale kon ze haar hoge niveau niet doortrekken en verloor ze kansloos van Barty: 6-1 6-3.

Ruim een jaar later was de Tsjechische geen schim van de verrassing van 2019. Tegen de Poolse nummer 52 van de wereld had ze geen schijn van kans en werd ze vijf keer gebroken. In iets meer dan een uur zat Roland Garros 2020 er voor haar alweer op.