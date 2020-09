Titelverdediger Nadal eenvoudig naar tweede ronde in Parijs

Rafael Nadal heeft moeiteloos de tweede ronde bereikt op Roland Garros. De twaalfvoudig winnaar van het Franse grandslamtoernooi won in drie sets van de Wit-Rus Egor Gerasimov: 6-4 6-4 6-2.

Nadal is de titelverdediger op het graveltoernooi in Parijs. De als tweede geplaatste Spanjaard liet eerder de US Open schieten vanwege het coronavirus en richtte zich helemaal op Roland Garros. Op het graveltoernooi van Rome strandde Nadal anderhalve week geleden verrassend in de kwartfinale. De Spanjaard won dat toernooi negen keer.

Tegen Gerasimov had Nadal in de eerste twee sets aan één break genoeg. In de derde set nam de tennisser uit Wit-Rusland een break afstand, maar de Spanjaard zette dat snel recht en stoomde met zes games op rij door naar 6-2 en de overwinning.