Wielrenner Stroetinga (35) beëindigt loopbaan

Wielrenner Wim Stroetinga heeft op 35-jarige leeftijd zijn carrière beëindigd. Stroetinga, vooral succesvol op de baan, hoopt wel in de wielrennerij actief te blijven.

“Bij deze wil ik iedereen bedanken die me door de jaren heen heeft bijgestaan. Na heel veel mooie jaren op de fiets heb ik besloten een punt achter mijn carrière te zetten”, schrijft Stroetinga op Twitter. “Met gezonde spanning en open blik zie ik de toekomst tegemoet, hierin hoop ik iets voor de wielersport te kunnen betekenen.”

Stroetinga won begin dit jaar de zesdaagse van Rotterdam (met Yoeri Havik) en Berlijn (met de Belg Moreno De Pauw). De Fries pakte op de baan drie WK-medailles, allemaal op het onderdeel scratch. In 2007 en 2008 veroverde hij zilver, in 2012 brons. Op EK’s behaalde hij op dit niet-olympische onderdeel twee bronzen plakken (in 2016 en 2019).

Stroetinga was ook op de weg actief, maar vooral bij kleine ploegen. Hij reed in 2009 en 2010 wel voor Milram, in die tijd een team op het hoogste niveau.