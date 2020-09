Handbalsters negen maanden na behalen wereldtitel weer herenigd

De Nederlandse handbalsters hebben dinsdagmiddag hun eerste groepstraining afgewerkt sinds het behalen van de wereldtitel, negen maanden geleden in Japan. Door het coronavirus was er niet eerder gelegenheid bij elkaar te komen. “Het was heel fijn elkaar weer te zien”, zei bondscoach Emmanuel Mayonnade. “Ik beschouw het samenzijn ook als het belangrijkste in de komende oefenstage.”

De Franse coach heeft op Papendal slechts zeventien speelsters tot zijn beschikking. Vedette Estavana Polman ontbreekt vanwege een zware knieblessure en vlak voor aanvang van de stage kreeg Mayonnade het slechte nieuws dat ook rijzende ster Delaila Amega met ernstig knieletsel voor lange tijd is uitgeschakeld. Voorts zag hij nieuwkomers Nikita van der Vliet en Harma van Kreij wegvallen in verband met maatregelen rond het coronavirus.

“Het is een lastige tijd en ik heb besloten de groep klein te houden. We kunnen niet te veel risico‚Äôs nemen”, aldus Mayonnade, die voor deze week maar drie handbaltrainingen en drie fitnesstrainingen heeft ingepland. Twee oefenwedstrijden (donderdag en zaterdag) tegen Duitsland vormen de hoofdmoot. “Ik heb de speelsters gezegd: wees er klaar voor en doe wat je kunt. Ik kan geen topprestatie verlangen. Natuurlijk willen we winnen, maar als het niet zo is moeten we ervan leren.”

De oefenstage is ook de eerste voorbereiding op het EK in december in Denemarken en Noorwegen. “De organisatie houdt vol dat het toernooi doorgaat, maar we moeten dat nog maar zien met die tweede besmettingsgolf die er nu is. Het team ondervindt daarvan deze week ook de gevolgen. Angela Malestein (die in Hongarije speelt) en Dione Housheer (Denemarken) hebben de afgelopen dagen niet kunnen trainen, omdat ze in quarantaine moesten.”

De bondscoach moet sowieso voorzichtig zijn met de belasting van zijn speelsters. “Vergeet niet dat veel speelsters maandenlang niet konden trainen vanwege het virus. Sommigen zijn nog niet zo gek lang in training, maar anderen spelen nu alweer twee wedstrijden per week: in de competitie en de Champions League. We moeten het verstandig aanpakken.”

Mayonnade was vooral ook blij dat hij na negen maanden de Sportploeg van het Jaar eindelijk kon toespreken. “Van een ‘debriefing’ was het door die toestanden met het coronavirus nog niet gekomen. Toch vond ik het belangrijk, ook al ligt het al negen maanden achter ons, nog even met zijn allen stil te staan bij het WK. Ik herinner me nog alles: elk doelpunt en elke wissel. Maar dat is mijn werk; ik doe niet anders dan wedstrijden terugkijken en situaties analyseren. Ik heb ik nu dus de meiden kunnen toespreken, omdat ik het een eer vind dit team te coachen en het als mijn plicht zie dit team nog beter te maken.”