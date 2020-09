KNGU: meer dan honderd meldingen in afgelopen twee maanden

De afgelopen twee maanden zijn er 130 zogenoemde meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Dat heeft de KNGU dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat om de periode 21 juli tot en met 23 september waarin de meldingen bij Centrum Veilige Sport Nederland of via de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU zijn binnengekomen.

In totaal gaat het over meer dan 100 beschuldigden over een periode van 35 jaar; van 1986 tot 2020. Volgens de KNGU zijn de meeste meldingen van voor 2012.

De turnbond wilde benadrukken dat de term melding niet zoveel betekent als een aangifte. “De termen ‘meldingen’ en ‘signalen’ worden veelvuldig verkeerd ge├»nterpreteerd. Het wekt de indruk dat er bij een melding altijd aangifte tegen een persoon wordt gedaan, maar dit is niet zo. Daarom gebruikt de KNGU voortaan de term ‘contact’. Dit contact staat voor een klacht, signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in onze sport”, meldde Marieke van der Plas, de directeur van de KNGU.

Wanneer iemand, die een melding doet, wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigde, dan wordt het onafhankelijk Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) ingeschakeld. Tot nu toe hebben er 43 doorverwijzingen naar het ISR plaatsgevonden, maakte de bond bekend.

Ondertussen zijn alle individuele onderzoeken naar bij TeamNL betrokken coaches gestart voor waarheidsvinding in het belang van alle betrokkenen. De coaches hebben daarover een brief ontvangen van het ISR.

Een belangrijke voorwaarde voor een trainer om op de centrale locatie training te mogen geven, is dat de aanklager van het ISR op dat moment heeft beoordeeld of er een tijdelijke ordemaatregel nodig is. Die maatregel kan van invloed zijn op de inzet van trainers op de centrale locatie en in de eigen clubsetting. Op dit moment is bij twee trainers die betrokken zijn bij TeamNL een ordemaatregel opgelegd; Vincent Wevers en Nico Zijp. Wevers mag wel bij TeamNL betrokken zijn, Zijp mag de turnhal niet in.

Op 1 september is tevens een wetenschappelijk onderzoek gestart. Er zijn 17.000 e-mailadressen verzameld. Het onderzoek zou zijn afgerond voor het eind van dit jaar, maar de onderzoeker heeft laten weten dat de looptijd van het onderzoek is aangepast naar het eerste kwartaal van 2021.