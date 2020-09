Nederlandse burgemeesters schrappen BinckBank Tour

De etappekoers BinckBank Tour is op Nederlands grondgebied afgelast. Dat hebben de burgemeesters van de drie Nederlandse gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen, waar de Nederlandse ritten plaatsvinden, gezamenlijk besloten. Het is nog niet duidelijk of de resterende ritten van donderdag en zaterdag, die in België worden verreden, wel doorgaan.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de aangepaste landelijke maatregelen vanwege het coronavirus, die op maandag 28 september zijn aangekondigd. Deze maatregelen zijn bekrachtigd in de nieuwe noodverordeningen van zowel Veiligheidsregio Zuid-Limburg als Veiligheidsregio Zeeland. Op basis daarvan hebben de burgemeesters besloten dat het evenement niet door kan gaan. Het is niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen, stellen de gemeenten.

De tweede etappe van de BinckBank Tour, een individuele tijdrit, zou woensdag worden verreden met start en finish in Vlissingen. De vierde etappe zou starten in het Belgische Riemst en eindigen in Sittard-Geleen.

In de noodverordening staat dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden. Daarnaast zijn er volgens de gemeenten nog andere regels waar rekening mee moet worden gehouden, zoals het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn als groep en regels rondom sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is.

“Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt burgemeester Bas van den Tillaar gemeente Vlissingen. “Helaas hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen, hoe graag we ook dit sportevenement doorgang hadden gegeven”, reageert burgemeester Hans Verheijen van gemeente Sittard-Geleen. Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen vult aan: “Het is natuurlijk ontzettend spijtig voor de sporters, organisatie en alle betrokkenen.”