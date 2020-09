NK Tijdrijden in Emmen geschrapt na nieuwe coronamaatregelen

De NK tijdrijden, die voor 7 oktober op de kalender stonden, gaan niet door. De organisatie heeft dat na overleg met de wielerunie KNWU besloten. Het betekent ook dat de NK tijdrijden dit jaar niet meer plaatsvinden.

De organisatie laat weten het niet verantwoord te vinden om deelnemers vanuit heel Nederland naar Emmen te laten afreizen, nu de regering extra maatregelen heeft aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het beschermen van de gezondheid van vrijwilligers en medewerkers speelt ook een rol. Bovendien is het in het centrum van Emmen onmogelijk om publiek te weren bij de beoogde finishlocatie.

Het kampioenschap zou verreden worden voor de categorie├źn elite-vrouwen, elite-mannen en beloften-mannen. De kampioenen van 2019, Jos van Emden en Annemiek van Vleuten, blijven nu een jaar langer nationaal kampioen.