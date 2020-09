Paardensport wil wegens corona buitenseizoen verlengen

De hippische federatie KNHS wil het seizoen in de buitenlucht verlengen. Dat zegt Theo Fledderus, directeur van de organisatie. “Wij roepen de verenigingen en organisatoren daartoe op. Sporten in de buitenlucht brengt vermoedelijk toch minder risico’s met zich mee.” Normaal stapt de paardensport in de herfst over naar het indoorseizoen, mogelijk komen er nu ‘outdoor’ nog wat evenementen bij.

Fledderus zegt ‘alle begrip’ te hebben voor de extra maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, die het kabinet bekendmaakte. “Maar natuurlijk brengt het ook voor ons extra druk met zich mee”, aldus de voormalig topman van sportkoepel NOC*NSF. “Geen kantine, geen publiek; dat betekent dat we opnieuw veel dingen moeten aanpassen.”

De KNHS bereidt zich zelfs al voor op nog strengere maatregelen. Fledderus: “We houden overal rekening mee. Sommige activiteiten die we al zijn opgestart breiden we uit. Online paardrijden bijvoorbeeld, om je proef te laten beoordelen. Naast grotere wedstrijden proberen we nu ook dat kleinere wedstrijden voor de fans via video of livestreams zijn te volgen. Zodat iedereen betrokken kan blijven, ook al zou er weer een lockdown komen.”

Binnenkort vindt in Valkenswaard bovendien nog het wereldkampioenschap vierspannen plaats. Fledderus: “Dat was al gepland zonder publiek. Maar deelnemers uit het buitenland zien ook dat Nederland steeds vaker ‘oranje’ kleurt op de kaart van het virus. Misschien passen ze hun plannen aan. Uit landen waar de problemen ook toenemen, mogen ze wellicht niet meer vertrekken. De huidige omstandigheden kunnen daarom van invloed zijn op het deelnemersveld.”

Ook de aanwezigen voorzien van eten en drinken vergt extra inspanningen, zegt Fledderus. “Kantines kunnen we daar niet openen. Maar met deelnemers, grooms, juryleden en veterinairs zijn er toch veel mensen aanwezig. Daar zal de organisatie binnen de bestaande voorschriften een oplossing voor moeten vinden.”